Quando lo sport fa scuola | WeSchool presenta tre percorsi didattici per tutte le età con Juventus Museum
WeSchool e Juventus presentano tre nuovi percorsi didattici per tutte le età che uniscono sport e apprendimento da vivere allo Juventus Museum di Torino. Tra educazione emotiva, orientamento e innovazione, museo e stadio diventano luoghi in cui imparare a crescere e a collaborare, grazie a una progettazione basata sulle metodologie partecipative. Un tardo pomeriggio ricco . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#2017 Mr @mistergianni71 . Un passo alla volta verso traguardi sempre più importanti #passionecalcio #bimbifelici #scuolacalcio #sportvillage ? - facebook.com Vai su Facebook
SPORT A SCUOLA, APPROVATO ALLA CAMERA DDL SULL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SCOLASTICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE. Valditara: “Importante risultato per lo sport a scuola, coerente con il nostro investimento di quasi 1 mi - X Vai su X