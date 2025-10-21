Quando lo sport fa scuola | WeSchool presenta tre percorsi didattici per tutte le età con Juventus Museum

Orizzontescuola.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WeSchool e Juventus presentano tre nuovi percorsi didattici per tutte le età che uniscono sport e apprendimento da vivere allo Juventus Museum di Torino. Tra educazione emotiva, orientamento e innovazione, museo e stadio diventano luoghi in cui imparare a crescere e a collaborare, grazie a una progettazione basata sulle metodologie partecipative. Un tardo pomeriggio ricco . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

