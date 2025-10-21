Ci sono momenti in cui la tecnologia smette di essere fredda materia e diventa strumento di umanità. È quello che accade sfogliando i progetti finalisti del James Dyson Award 2025, il concorso internazionale che ogni anno premia le menti più brillanti tra gli studenti di ingegneria e design. Venti invenzioni, provenienti da ogni angolo del mondo, che non inseguono la spettacolarità fine a se stessa ma cercano risposte concrete a problemi reali, quelli che toccano la vita quotidiana di milioni di persone. La salute diventa accessibile. Tra i corridoi degli ospedali e le case di chi vive con la paura della malattia, nascono strumenti che potrebbero cambiare il rapporto con la prevenzione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando l’ingegno cambia la vita: le invenzioni che guardano al futuro