. Tra accuse, memorie e dolore pubblico, la voce di Britney Spears si leva ancora una volta per difendere la propria verità contro l’ex marito Kevin Federline, in una battaglia di dichiarazioni che riapre vecchie ferite mai del tutto guarite. Il silenzio che si spezza. C’è sempre un momento, nelle storie che sembrano non finire mai, in cui il silenzio si rompe e le parole diventano lame. Questa volta a parlare è Kevin Federline, l’uomo che per un breve tratto ha condiviso la vita e la fama di Britney Spears, e che ora, con un libro di memorie pronto a uscire, riporta in superficie ombre che la cantante credeva di avere sepolto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Quando le parole diventano lame: nuova battaglia contro l’ex marito