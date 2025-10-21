Quando le parole diventano lame | nuova battaglia contro l’ex marito
. Tra accuse, memorie e dolore pubblico, la voce di Britney Spears si leva ancora una volta per difendere la propria verità contro l’ex marito Kevin Federline, in una battaglia di dichiarazioni che riapre vecchie ferite mai del tutto guarite. Il silenzio che si spezza. C’è sempre un momento, nelle storie che sembrano non finire mai, in cui il silenzio si rompe e le parole diventano lame. Questa volta a parlare è Kevin Federline, l’uomo che per un breve tratto ha condiviso la vita e la fama di Britney Spears, e che ora, con un libro di memorie pronto a uscire, riporta in superficie ombre che la cantante credeva di avere sepolto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
3 parole X 1 Coach – Ep. 2 Ogni stagione è fatta di sfide, obiettivi e passione. Ogni coach la affronta con le proprie parole chiave che diventano la guida per sé e per le proprie squadre ? Daniele « La stagione che ci aspetta è costellata da sfide ambi - facebook.com Vai su Facebook
Nuova manifestazione a Terni per parole di Bandecchi su Gaza - Una nuova manifestazione per protestare contro le posizioni di Stefano Bandecchi su Gaza si svolgerà sabato a Terni. Secondo ansa.it