In caso di un'infezione vengono prescritti antibiotici dal medico, ma quando si inizierà a sentirsi meglio dopo l'inizio della terapia? La risposta non è semplice. Infatti, ogni infezione è diversa e molti parametri possono variare e influenzare l'efficacia degli antibiotici: specie batterica coinvolta, tipo di infezione, risposta immunitaria, momento in cui si inizia la terapia antibiotica, ecc. Scegliere l'antibiotico giusto (se necessario). Gli antibiotici sono utili solo per trattare le infezioni causate da batteri e sono inutili se il microbo è un virus o un fungo. Il medico che li prescrive deve valutare attentamente la malattia e considerare che il tipo di infezione batterica contratta può essere contenuta con una terapia antibiotica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando iniziano a fare effetto gli antibiotici?