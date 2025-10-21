Due italiane si sono qualificate alle finali dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Asia D’Amato ha meritato il pass per il concorso generale individuale con il tredicesimo accredito, mentre Giulia Perotti ha guadagnato l’ingresso all’atto conclusivo al corpo libero in virtù del settimo punteggio. L’avventura iridata della 22enne genovese e della 16enne piemontese prosegue dopo il turno preliminare che ha tenuto banco nelle ultime due giornate a Jakarta (Indonesia), non ci sarà nulla da perdere e nessun traguardo è precluso. Il primo appuntamento è con Asia D’Amato: la finale dell’all-around è in programma giovedì 23 ottobre a partire dalle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gareggiano D’Amato e Perotti nelle finali dei Mondiali di ginnastica artistica? Programma, orari, tv