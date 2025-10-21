Quando gareggiano D’Amato e Perotti nelle finali dei Mondiali di ginnastica artistica? Programma orari tv
Due italiane si sono qualificate alle finali dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Asia D’Amato ha meritato il pass per il concorso generale individuale con il tredicesimo accredito, mentre Giulia Perotti ha guadagnato l’ingresso all’atto conclusivo al corpo libero in virtù del settimo punteggio. L’avventura iridata della 22enne genovese e della 16enne piemontese prosegue dopo il turno preliminare che ha tenuto banco nelle ultime due giornate a Jakarta (Indonesia), non ci sarà nulla da perdere e nessun traguardo è precluso. Il primo appuntamento è con Asia D’Amato: la finale dell’all-around è in programma giovedì 23 ottobre a partire dalle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lewis Hamilton, dopo la perdita del suo amato cane Roscoe, ha destinato una somma ingente di denaro per aprire un centro di soccorso per cani randagi. Il gesto del campione amante degli animali, tra l'altro vegano per scelta, ha fatto commuovere i fans e c - facebook.com Vai su Facebook
Quando gareggiano D’Amato e Perotti nelle finali dei Mondiali di ginnastica artistica? Programma, orari, tv - Due italiane si sono qualificate alle finali dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Asia D'Amato ha meritato il pass per il concorso generale ... Da oasport.it