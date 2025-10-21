Quando finisce il maltempo sull' Italia? Dopo una perturbazione ne arriva un' altra

Finirà il maltempo che ha colpito l'Italia? A dare un aggiornamento sulle condizioni meteo è il team di MeteoGiuliacci, che fa un punto della situazione: “La perturbazione che sta attraversando l'Italia, nella giornata mercoledì 22 ottobre comincerà ad allontanarsi, ma nel farlo porterà comunque ancora un po' di maltempo al Centro-Sud. Sarà una giornata ancora nel complesso molto nuvolosa e a tratti anche piovosa, soprattutto nelle regioni centrali e del basso versante tirrenico, ma con piogge che in ogni caso non dovrebbero risultare intense o particolarmente insistenti. Quindi – spiegano i meteorologi - una fase di normale maltempo autunnale, senza eccessi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quando finisce il maltempo sull'Italia? Dopo una perturbazione ne arriva un'altra

