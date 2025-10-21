Qualità dell’ambiente nelle città lombarde | aria ancora malata migliorano acqua e rifiuti

?????Milano, 21 ottobre 2025 – Aria malata, ma, in alcuni casi, migliora la gestione sostenibile dei rifiuti e la presenza di verde in città. Un quadro tra chiari e scuri quello dell’edizione 2025 del rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente, con la classifica delle performance ambientali, basate su dati comunali relativi in modo prevalente all’anno 2024. I parametri analizzati, quest’anno, sono 19 (erano 20 nella passata edizione) e prevedono l’assegnazione di un punteggio massimo teorico di 100 punti, costruito caso per caso sulla base di obiettivi di sostenibilità, su aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

