Qualità ambientale Cesena ok ma Forlì è meglio
Cesena e il rispetto per l’ambiente. Lo studio ‘ Ecosistema urbano ’ realizzato da Legambiente e Ambiente Italia e pubblicato ieri sul Sole 24 Ore piazza il nostro territorio (questa volta separato dall’area forlivese) al venticinquesimo posto su 106 province italiane. Un buon risultato, che però molti dei nostri ‘vicini’ hanno battuto. A partire dagli stessi forlivesi, per esempio, che in questa graduatoria si trovano al decimo posto. Una volta tanto la graduatoria nazionale distingue all’interno della provincia, ma ne usciamo battuti. Meglio ancora ha fatto Rimini, ottava, davanti a Bologna, nona, ma dietro a Reggio Emilia e Parma, rispettivamente, sesta e settima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
