Qualiano arrestato il latitante Alessandro Marasco | era ricercato da oltre un anno

Si è conclusa ieri mattina a Qualiano la latitanza di Alessandro Marasco, 35 anni, originario di Marano di Napoli e considerato vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta. L’uomo era sfuggito a un blitz anticamorra dei Carabinieri della compagnia di Marano il 6 agosto dello scorso anno, operazione che aveva coinvolto 32 persone accusate di associazione finalizzata allo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Qualiano, arrestato il latitante Alessandro Marasco: era ricercato da oltre un anno

