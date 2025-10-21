Quali sono le auto più rubate in Capitanata dove vengono cannibalizzate e abbandonate

Il fenomeno, oramai endemico, dei furti di auto e dell'istantanea attività di cannibalizzazione finalizzata alla rivendita nel mercato illegale dei pezzi di ricambio, rappresenta una grave emergenza in provincia di Foggia, in particolare a Cerignola e nel ghetto di Borgo Mezzanone, dove i veicoli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

