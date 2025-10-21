Quali sono i nuovi volti della povertà a Milano | nelle mense 4mila pasti al giorno e 20mila utenti
Da Pane Quotidiano arrivano ogni giorno 4mila persone (il sabato anche 5mila). Vengono accolte dai volontari che, grazie a un'efficiente catena di montaggio, forniscono pasti a tutti. Pasti che vengono realizzati e assemblati grazie alle donazioni delle industrie. Sono tantissimi gli stranieri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
A difendere Giovanni Simeone sono i suoi stessi (nuovi) tifosi. Vai su Facebook