Quali case saranno escluse dal calcolo dell'Isee e chi ci guadagna la novità nella Manovra 2026

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le case con un valore catastale fino a 91.500 euro saranno escluse dal calcolo dell'Isee. Questa è la misura che il governo Meloni ha inserito nella legge di bilancio per il 2026. L'intenzione è di aiutare le famiglie, specialmente quelle più numerose, a ricevere bonus e incentivi. La platea, però, potrebbe essere piuttosto ristretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

