Quali bonus edilizi ci saranno nel 2026 e quali no per chi deve fare lavori in casa

Dal 2026 il Superbonus 110% sarà definitivamente archiviato, salvo eccezioni per le aree terremotate: al suo posto arrivano detrazioni più contenute (36% e 50%) per ristrutturazioni, efficienza energetica e miglioramenti antisismici. Confermato solo il bonus mobili, mentre scompare quello per le barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

