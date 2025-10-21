È bastato un gesto, una frase pronunciata in diretta, per riaccendere i riflettori su uno dei casi più misteriosi d’Italia: il delitto di Garlasco. A quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, l’inchiesta continua a riservare sorprese, intrecciando nuovi nomi, vecchi sospetti e tensioni tra avvocati. Tutto è esploso durante l’ultima puntata di Lo Stato delle Cose su Rai3, condotta da Massimo Giletti, dove a catalizzare l’attenzione non è stata solo la cronaca giudiziaria, ma un episodio che ha lasciato il pubblico senza fiato. Al centro della scena, l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che nel pieno del dibattito ha deciso di lasciare lo studio, salutando bruscamente Giletti: “È arrivato il momento che io vi saluti, ti ringrazio per questa ospitalità”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Qualcosa di grave”. Garlasco, dubbi sull’avvocato De Rensis: cos’hanno detto in tv