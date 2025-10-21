Pusher in fuga sui binari della metro con gli ovuli di eroina
In fuga lungo i binari della metropolitana con 20 ovuli di eroina. Protagonista un 20enne di origini tunisine, che è stato arrestato. Per lui l'accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Fuga sui binari della metroL'episodio è avvenuto alla fermata "Piramide" della linea B. 🔗 Leggi su Romatoday.it
