Punta una pistola alla sua ex | Questa è per te In casa anche 30 grammi di cocaina

Le ha puntato virtualmente un'arma addosso, inviandole un video di minacce: "Questa pistola è per te". Ma meno di 24 ore più tardi era già finito in manette: sabato scorso il blitz degli uomini della Squadra mobile della Polizia di Stato. Indagato per stalking e minacce, arrestato per droga: in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

