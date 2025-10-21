Pullman in panne chiuso lo svincolo di Villafranca Tirrena

Disagi sull'A20 Messina-Palermo. Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato la momentanea chiusura dello svincolo di Villafranca Tirrena, direzione verso il capoluogo regionale. La causa dell'intoppo alla viabilità è il guasto di un pullman che ostruisce la carreggiata. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

