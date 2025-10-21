Pubblicato il bando per due nuove licenze taxi a Ravenna | destinate a mezzi per il trasporto di disabili gravi
È stato pubblicato dal Comune di Ravenna un bando per l’assegnazione di due nuove licenze di taxi destinate all’impiego di mezzi attrezzati per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento. Il bando è scaricabile dal sito del Comune.Il valore di queste licenze è stato definito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
