Pubblica 200 video inneggianti alla jihad | tunisino ai domiciliari
Sul suo profilo c'erano anche video sull'odio per gli infedeli e gli apostati e sulle uccisioni dei cristiani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Un uomo di 33 anni di origine tunisina è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto