PSVITA SWITCH 3DS ScratchEverywhere Beta Build 26 | Novità e Miglioramenti per 3DS GameCube e Switch!

La community di ScratchEverywhere è entusiasta di annunciare la release della Beta Build 26, un aggiornamento ricco di miglioramenti significativi per il runtime che porta i progetti Scratch sulle console! Ecco cosa c’è di nuovo. Novità Principali per il Runtime. Il cuore di ScratchEverywhere diventa più potente e stabile con questi cambiamenti: Liste più lunghe: Le liste ora supportano fino a 200.000 elementi.. Blocchi più precisi: Il blocco = (uguale) per le stringhe ora è case-insensitive, proprio come in Scratch.. Il blocco ferma altri script in questo sprite ora interrompe anche i suoni in riproduzione nello sprite. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

