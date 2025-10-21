PSVITA SWITCH 3DS ScratchEverywhere Beta Build 26 | Novità e Miglioramenti per 3DS GameCube e Switch!

Gamesandconsoles.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La community di ScratchEverywhere è entusiasta di annunciare la release della  Beta Build 26, un aggiornamento ricco di miglioramenti significativi per il runtime che porta i progetti Scratch sulle console! Ecco cosa c’è di nuovo. Novità Principali per il Runtime. Il cuore di ScratchEverywhere diventa più potente e stabile con questi cambiamenti: Liste più lunghe:  Le liste ora supportano fino a  200.000 elementi.. Blocchi più precisi: Il blocco  =  (uguale) per le stringhe ora è  case-insensitive, proprio come in Scratch.. Il blocco  ferma altri script in questo sprite  ora interrompe anche i suoni in riproduzione nello sprite. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Approfondisci con queste news

PSVita e 3DS console di nicchia per colpa di Android e iOS - Il futuro delle console portatili di Sony e Nintendo non è affatto roseo perché la concorrenza di smartphone e tablet diventerà sempre più agguerrita. Si legge su tomshw.it

Un nuovo aggiornamento per il WiiU, la PSVITA e il 3DS! - Per la prima volta, pare che Nintendo e Sony si siano messe d’accordo per rilasciare un aggiornamento per le loro console, stiamo parlando della PSVITA, il 3DS e il WiiU! gamerbrain.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Psvita Switch 3ds Scratcheverywhere