PSVITA Hill Climb Racing Arriva su PS Vita | Prima Release BETA Disponibile!

Grande novità per gli appassionati di PS Vita e gaming retro! Memory-hunter ha appena rilasciato la prima versione BETA di Hill Climb Racing per PlayStation Vita, portando il celebre gioco mobile sulla console di Sony. Cos’è Hill Climb Racing?. Per chi non lo conoscesse, Hill Climb Racing è un classico gioco mobile sviluppato da Fingersoft, in cui si controlla un veicolo fisico attraverso livelli pieni di ostacoli. L’obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile per raccogliere monete e sbloccare migliorie, veicoli e nuovi stage. Ogni veicolo ha le sue caratteristiche uniche, rendendo alcune macchine più adatte a certi percorsi rispetto ad altre. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net