Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PSV Napoli, alta tensione a Eindhoven prima della sfida di Champions League. Diversi tifosi partenopei sono stati arrestati Cresce la tensione in Olanda in vista della partita di Champions League PSV Napoli, in programma questa sera allo stadio Philips di Eindhoven. La vigilia del match è stata infatti segnata da gravi episodi di disordine nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

PSV Napoli, tensione nella notte: scontri fra le tifoserie. 180 tifosi partenopei finiti in manette con accuse pesanti: la ricostruzione della polizia

