Psv-Napoli Tajani | Chi non ha il biglietto per la partita verrà allontanato

Il vice premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani torna a parlare dei 230 tifosi del Napoli fermati ed espulsi da Eindhoven, dopo il post rilasciato stamani sui social. Tajani su Psv-Napoli e i 230 tifosi azzurri fermati. Le dichiarazioni riportate da Sky: « Stiamo seguendo da stanotte la vicenda con la nostra unità di crisi, funzionari della nostra ambasciata si sono mobilitati e sta andando anche l’ambasciatore. Chi non ha i biglietti verrà allontanato, chi ce l’ha dovrebbe andare a vedere la partita ». La polizia olandese: “Comportamenti provocatori”. Sono ben 230 i tifosi del Napoli (oltre a quattro del Psv) arrestati nel centro di Eindhoven. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

