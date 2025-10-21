Psv-Napoli Tajani | Chi non ha il biglietto per la partita verrà allontanato
Il vice premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani torna a parlare dei 230 tifosi del Napoli fermati ed espulsi da Eindhoven, dopo il post rilasciato stamani sui social. Tajani su Psv-Napoli e i 230 tifosi azzurri fermati. Le dichiarazioni riportate da Sky: « Stiamo seguendo da stanotte la vicenda con la nostra unità di crisi, funzionari della nostra ambasciata si sono mobilitati e sta andando anche l’ambasciatore. Chi non ha i biglietti verrà allontanato, chi ce l’ha dovrebbe andare a vedere la partita ». La polizia olandese: “Comportamenti provocatori”. Sono ben 230 i tifosi del Napoli (oltre a quattro del Psv) arrestati nel centro di Eindhoven. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Sono 230 i tifosi del Napoli fermati "preventivamente" dalla polizia olandese ad Eindhoven. Hanno ricevuto una multa e non potranno assistere alla gara di stasera. Ma per il Ministro degli Esteri Antonio Tajani potranno seguire la gara chi è munito di bigliett - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro degli Esteri #Tajani sugli arresti dei tifosi del #Napoli: “Sto seguendo il caso” - X Vai su X
Psv-Napoli, Tajani: «Chi non ha il biglietto per la partita, verrà allontanato» - Il vice premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani torna a parlare dei 230 tifosi del Napoli fermati ed espulsi da Eindhoven. Secondo ilnapolista.it
Arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven alla vigilia della sfida di Champions, Tajani: “Chi è senza biglietto verrà allontanato” - Non si sarebbero però verificati episodi di scontri tra supporters rivali ... Lo riporta dire.it
Eindhoven, espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati per prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi. Interviene Tajani - Nessun disordine o scontro, ma le autorità hanno agito per prevenire incidenti. Segnala italiaoggi.it