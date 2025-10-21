I giovani azzurrini del Napoli Primavera hanno strappato un pareggio prezioso in Olanda contro il PSV Eindhoven nella Youth League, terminando la partita senza gol e incassando il secondo punto consecutivo in Europa. La sfida, giocata oggi pomeriggio allo stadio De Herdgang di Eindhoven, ha visto i ragazzi di mister Rocco, in campo con tanti provenienti dalla formazione Under 18 (su tutti Luigi Esposito e Francisco Barido ), resistere a un forcing olandese, con un match equilibrato. Il Napoli Primavera lancia segnali positivi: secondo pareggio in YL. I partenopei hanno tenuto botta nonostante la stanchezza accumulata, offrendo segnali incoraggianti per il futuro della competizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - PSV-Napoli Primavera, ottimi spunti in vista dei big: ecco com’è finita in Olanda