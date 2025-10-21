PSV-Napoli Primavera ottimi spunti in vista dei big | ecco com’è finita in Olanda
I giovani azzurrini del Napoli Primavera hanno strappato un pareggio prezioso in Olanda contro il PSV Eindhoven nella Youth League, terminando la partita senza gol e incassando il secondo punto consecutivo in Europa. La sfida, giocata oggi pomeriggio allo stadio De Herdgang di Eindhoven, ha visto i ragazzi di mister Rocco, in campo con tanti provenienti dalla formazione Under 18 (su tutti Luigi Esposito e Francisco Barido ), resistere a un forcing olandese, con un match equilibrato. Il Napoli Primavera lancia segnali positivi: secondo pareggio in YL. I partenopei hanno tenuto botta nonostante la stanchezza accumulata, offrendo segnali incoraggianti per il futuro della competizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il #Napoli primavera è alla settima sconfitta consecutiva. Almeno la dignità… - X Vai su X
Esordio con il Napoli Primavera per Barido: come sta andando la sua stagione - facebook.com Vai su Facebook
Youth League, Psv-Napoli 0-0: è il primo risultato positivo della stagione in trasferta - Il Napoli è riuscito a uscire indenne dalla difficile trasferta di Eindhoven contro il Psv. Da msn.com
Primavera, la formazione del Napoli contro il Psv: Barido titolare - In attesa dei grandi, la Primavera del Napoli sta per scendere in campo per affrontare il Psv nella terza giornata della fase a gironi di Youth League. Secondo tuttonapoli.net
Napoli-Psv: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni. Out Hojlund - Il Napoli vola in Olanda per la terza giornata del "girone campionato" di Champions League contro il Psv Eindhoven. Lo riporta ilmessaggero.it