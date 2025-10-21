PSV-Napoli pazza idea di Conte | nuovo ruolo per De Bruyne?

Tutto pronto per la nuova giornata di Champions League, il Napoli dopo aver perso al rientro in campionato contro il Torino per 1-0 grazie alla rete dell’ex Giovanni Simeone, sfiderà questa sera il Psv Eindhoven. Antonio Conte deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per la gara di questa sera, partita fondamentale per il proseguo europeo degli azzurri, che si trovano a 3 punti nella nuova modalità a campionato (League phase) della Champions League. Il mister salentino, dovrà fare a meno di Rasmus Hojlund non convocato per il match di questa sera. Al suo posto, con grande sorpresa, potrebbe non giocare Lorenzo Lucca: Conte studia la clamorosa ipotesi con Kevin De Bruyne falso nueve. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

