Dopo l’amara sconfitta, fuoricasa contro il Torino guidato da Marco Baroni, gli azzurri hanno subito l’opportunità di rifarsi con la sfida di questa sera contro il Psv Eindhoven, gara valida per la terza giornata di League phase della Champions League 20252026. Partita che rappresenta uno snodo cruciale per il cammino europeo dei campioni d’Italia, dopo la sconfitta con il Manchester City e la vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona, è di fondamentale importanza la sfida del Philips Stadion contro il Psv. I calciatori capitanati da Antonio Conte, questa sera, avranno un tifoso speciale: Romelu Lukaku, infortunatosi lo scorso agosto nell’amichevole contro l’Olympiacos, farà visita ai suoi compagni e seguirà la partita di Champions League dalla tribuna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - PSV-Napoli, ospite a sorpresa tra gli azzurri: seguirà il match dalla tribuna