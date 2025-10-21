Psv-Napoli oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo. Oggi, martedì 21 ottobre, i campioni d'Italia in carica volano in trasferta in Olanda per affrontare il Psv nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il ko al debutto stagionale in Europa contro il City, gli azzurri dovranno dare continuità al successo contro lo Sporting .

