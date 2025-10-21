PSV-Napoli notte tesa a Eindhoven | fermati molti tifosi azzurri

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì e martedì, il centro di Eindhoven si è fermato davanti a un’ondata azzurra: circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati dalla polizia a poche ore dal confronto di Champions League con il Psv. Un episodio che pesa sull’attesa del match e interroga tutti: sicurezza, passione, limiti. La notte dei fermi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

psv napoli notte tesa a eindhoven fermati molti tifosi azzurri

© Sbircialanotizia.it - PSV-Napoli, notte tesa a Eindhoven: fermati molti tifosi azzurri

Altre letture consigliate

psv napoli notte tesaPsv-Napoli: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere la Champions League in tempo reale - Azzurri di Conte in trasferta ad Eindhoven per il terzo appuntamento della League Phase della massima competizione europea ... tuttosport.com scrive

psv napoli notte tesaPSV-Napoli, 180 tifosi arrestati nella notte: cosa è successo - In centro città la polizia ha fermato e portato in commissariato parecchie decine di tifosi del Napoli prima del match col PSV Eindhoven ... Segnala calciomercato.it

psv napoli notte tesaPsv-Napoli, 180 tifosi fermati ed espulsi da Eindhoven - Le ultime da Eindhoven da Massimo Ugolini dopo che nella notte sono stati fermati 180 tifosi del Napoli a cui successivamente sono stati consegnati i fogli di via. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Psv Napoli Notte Tesa