PSV-Napoli notte tesa a Eindhoven | fermati molti tifosi azzurri

Nella notte tra lunedì e martedì, il centro di Eindhoven si è fermato davanti a un’ondata azzurra: circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati dalla polizia a poche ore dal confronto di Champions League con il Psv. Un episodio che pesa sull’attesa del match e interroga tutti: sicurezza, passione, limiti. La notte dei fermi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - PSV-Napoli, notte tesa a Eindhoven: fermati molti tifosi azzurri

