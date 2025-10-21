PSV-Napoli notte di tensione a Eindhoven | scattano gli arresti per i tifosi azzurri

Il Napoli di mister Antonio Conte questa sera torna protagonista per la terza giornata di Champions League. Gli azzurri scenderanno sul rettangolo verde del Philips Stadion per affrontare il PSV Eindhoven. Proprio a diverse ore dalla sfida, in programma alle ore 21:00, sono avvenuti dei maxi arresti ai danni dei tifosi azzurri, dopo alcuni controlli legati alla sicurezza pubblica. La autorità locali hanno fermato molteplici supporter partenopei, arrivati in Olanda per sostenere la propria squadra. Quanti arresti a Eindhoven: il motivo. Nel centro di Eindhoven, le forze dell’ordine locali hanno fermato circa 180 tifosi azzurri nella notte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

