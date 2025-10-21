Buone notizie per il Napoli, che potrebbe ritrovare Scott McTominay a poche ore dall’importantissimo match contro il Psv di Bosz. Le condizioni di McTominay. Ne aveva parlato ieri Antonio Conte in conferenza stampa: « Deciderà McTominay se giocare o meno, ieri ha svolto differenziato, starà a lui prendersi la responsabilità della decisione. Ha un taglio sulla caviglia. Ho fatto il calciatore, forzare i calciatori non va mai bene, aspettiamo una sua decisione, per noi è importante. Altrimenti c’è soluzione importante». Evidentemente, lo scozzese se la sente eccome. Infatti, questa mattina, in Olanda, il centrocampista è sceso in campo durante la rifinitura della squadra per valutare le condizioni della caviglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Psv-Napoli, McTominay stringe i denti: è in campo per la rifinitura