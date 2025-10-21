Psv-Napoli Lucca espulso Napoli sotto 3-1 e in 10 uomini
Al 75esimo della sfida di Champions tra il Napoli e il Psv l’arbitro dell’incontro Daniel Siebert espelle l’attaccante azzurro Lucca per un gesto nei sui confronti. L’attaccante indicava la sua testa per allundere al colpo subito ma il direttore di gara l’ha presa come un’offesa. Forti le proteste del Napoli e dell’attaccante che tenta di difendersi spiegando al direttore di gara. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Conte manda un chiaro messaggio a Lucca, lui ed il Napoli si aspettano risposte importanti dopo la partita di Torino. Hojlund tenuto a riposo anche per precauzione. - facebook.com Vai su Facebook
? #Napoli #Lucca #Mazzocchi #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
PSV-Napoli 3-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: espulso Lucca, rosso diretto - Napoli di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
PSV-Napoli 3-1 | Autogol Buongiorno, Saibari+Man! ?? Espulso Lucca ?? | OneFootball - Parma, Dennis Man: l'assist di Mauro Junior in area nasce da un posizionamento sbagliato di Buongiorno e Spinazzola, il cross trova la deviazione sporca di ... Da onefootball.com
PSV-Napoli, il risultato in diretta LIVE - L'ultima partita del Napoli contro una formazione dei Paesi Bassi è stata nella fase a gironi 2022/23, quando gli azzurri si imposero contro l'Ajax per 6- Secondo sport.sky.it