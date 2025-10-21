PSV-Napoli le formazioni ufficiali | McTominay dall’inizio! C’è Lucca
Sono state diramate in questi minuti le formazioni ufficiali di PSV e Napoli, match valido per la terza giornata di Champions League. Spazio a Scott McTominay che partirà dal primo minuto. In campo anche Lorenzo Lucca che andrà a prendere il ruolo di prima punta. PSV-Napoli, le formazioni ufficiali. Conte ha cosi recuperato Scott McTominay: sarà proprio lui uno dei protagonisti della serata. In campo anche Lorenzo Lucca che guiderà la manovra offensiva azzurra. PSV (4-2-3-1): Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Schouten; Man, Salibari, Perisic; Til. All. Bosz NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne McTominay; Lucca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
