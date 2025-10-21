Psv Napoli Krol | Sfida difficile per entrambe
“Vi svelo il punto debole della squadra olandese”. Psv Napoli, l’ex difensore olandese dei partenopei Ruud Krol è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare il match di Champions League. Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di Champions League tra il PSV Eindhoven e il Napoli di scena questa sera in Olanda. L’ex giocatore, che ha vissuto in prima persona il calcio partenopeo, ma conosce molto bene anche quello olandese, ed ha analizzato le due squadre offrendo una panoramica di quelli che potranno essere i punti di forza e le difficoltà che entrambe affronteranno nella partita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Krol: “La sconfitta di #Torino caricherà il #Napoli in vista del Psv” Sugli olandesi: “Sono in difficoltà a centrocampo” - X Vai su X
Prima che Diego li rendesse reali, i sogni di Napoli li ispirò Ruud. Krol, il miglior difensore della storia azzurra; certamente nel gotha partenopeo. ___________________________ #Krol #RuudKrol #RudyKrol #SSCNapoli #Napoli #CalcioNapoli #AngeloForg - facebook.com Vai su Facebook
Psv Napoli, Krol analizza la sfida di Champions di questa sera: «Sfida difficile per entrambe. Vi svelo il punto debole della squadra olandese» - Psv Napoli, l’ex difensore olandese dei partenopei Ruud Krol è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare il match di Champions League Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilascia ... Riporta calcionews24.com
Napoli-Psv, parla Krol: «Conte viene per vincere. Ma Lang deve ancora capire il calcio italiano» - EINDHOVEN – È l’olandese più napoletano della storia del calcio. Lo riporta pianetazzurro.it
Ruud Krol si Lang: «Tutti pensavano che fosse un nuovo Kvaratskhelia e invece no» (Gazzetta) - La Gazzetta dello Sport ha intervistato Ruud Krol, in vista della sfida di questa sera del Napoli contro il Psv ... Come scrive ilnapolista.it