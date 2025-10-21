Psv Napoli Krol | Sfida difficile per entrambe

“Vi svelo il punto debole della squadra olandese”. Psv Napoli, l’ex difensore olandese dei partenopei Ruud Krol è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare il match di Champions League. Ruud Krol, ex difensore del  Napoli, ha rilasciato un’intervista alla  Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di   Champions League  tra il  PSV Eindhoven  e il  Napoli  di scena questa sera in Olanda. L’ex giocatore, che ha vissuto in prima persona il calcio partenopeo, ma conosce molto bene anche quello olandese, ed ha analizzato le due squadre offrendo una panoramica di quelli che potranno essere i punti di forza e le difficoltà che entrambe affronteranno nella partita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

