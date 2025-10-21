“Vi svelo il punto debole della squadra olandese”. Psv Napoli, l’ex difensore olandese dei partenopei Ruud Krol è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare il match di Champions League. Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di Champions League tra il PSV Eindhoven e il Napoli di scena questa sera in Olanda. L’ex giocatore, che ha vissuto in prima persona il calcio partenopeo, ma conosce molto bene anche quello olandese, ed ha analizzato le due squadre offrendo una panoramica di quelli che potranno essere i punti di forza e le difficoltà che entrambe affronteranno nella partita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Psv Napoli, Krol:”Sfida difficile per entrambe”