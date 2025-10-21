Psv-Napoli in Champions League | probabili formazioni dove vederla i precedenti e le quote

Questa sera, martedì 21 ottobre, il Napoli di Antonio Conte affronta il PSV Eindhoven in Olanda al Philips Stadion, in una partita valida per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 202526. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00. Il match rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni europee di entrambe le squadre: gli azzurri cercano continuità dopo la vittoria sullo Sporting Lisbona, mentre gli olandesi vogliono rifarsi dopo un avvio europeo sottotono con solo un punto nelle prime due partite.?????????? @PSV? #UEFAChampionsLeague?? PSV Stadion? 21:00 CEST? #ProudToBeNapoli pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

