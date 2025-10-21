Psv-Napoli il pranzo Uefa al Philips Stadion di Eindhoven

Ilmattino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dal match tra PSV e SSC Napoli, valido per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 202526, le dirigenze dei due club si sono incontrate nel consueto pranzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

psv napoli il pranzo uefa al philips stadion di eindhoven

© Ilmattino.it - Psv-Napoli, il pranzo Uefa al Philips Stadion di Eindhoven

Argomenti simili trattati di recente

psv napoli pranzo uefaPranzo Uefa prima di Psv-Napoli: presente Edo De Laurentiis con delegazione azzurra - A poche ore dal match tra PSV e SSC Napoli, valido per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, le dirigenze dei due club si sono incontrate nel consueto ... Da tuttonapoli.net

psv napoli pranzo uefaPsv-Napoli, il pranzo Uefa al Philips Stadion di Eindhoven - A poche ore dal match tra PSV e SSC Napoli, valido per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, le dirigenze dei due club si sono incontrate nel consueto ... Lo riporta msn.com

psv napoli pranzo uefaPSV-Napoli: le dirigenze dei due club si sono incontrate nel consueto pranzo pregara - A poche ore dal match tra PSV e SSC Napoli, valido per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, le dirigenze dei due club si sono incontrate nel consueto pranzo pre ... Scrive 100x100napoli.it

Cerca Video su questo argomento: Psv Napoli Pranzo Uefa