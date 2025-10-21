Psv-Napoli fermati oltre 200 tifosi L’avvocato | Marchiati da polizia con numero sulla mano

Tempo di lettura: 2 minuti “I tifosi fermati fino alla scorsa notte erano 180, ma la polizia sta agendo anche oggi effettuando altri fermi, direi che siamo sicuramente oltre i 200 tifosi del Napoli fermati”. Lo spiega l’avvocato Emilio Coppola, legale dei tifosi fermati ad Eindhoven alla vigilia del match di questa sera di Champions League tra il Psv e il Napoli. La polizia olandese sta infatti continuando i controlli in città fermando gruppi di tifosi, pur in assenza di scontri con i tifosi del Psv Eindhoven. I tifosi azzurri, dopo aver passato la notte in caserma, al momento sono stati rilasciati per fare ritorno nelle loro sistemazioni e tra oggi e domani rientreranno in città con i voli a suo tempo prenotati per il ritorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

