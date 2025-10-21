PSV-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | Conte in emergenza con tante assenze le formazioni

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli torna in campo questa sera (ore 21) a Eindhoven per la partita di Champions contro il PSV. Le ultime news sulla formazione scelta da Conte. Diretta tv e streaming su Sky e NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

psv napoli vederla oggiPSV-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: Conte in emergenza con tante assenze, le formazioni - Il Napoli torna in campo questa sera (ore 21) a Eindhoven per la partita di Champions contro il PSV. Come scrive fanpage.it

psv napoli vederla oggiPsv-Napoli, orario e dove vederla in tv. Conte: «McTominay? Se non ci sarà abbiamo già la soluzione» - Gli azzurri domani saranno impegnati in terra olandese, contro il Psv, per la terza giornata ... Lo riporta ilmattino.it

psv napoli vederla oggiPSV-Napoli: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Inoltre è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Psv Napoli Vederla Oggi