Psv-Napoli Di Marzio | Le forze dell' ordine a Eindhoven hanno fermato anche noi | VIDEO

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, inviato ad Eindhoven per il match di Champions League tra Psv e Napoli, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, ha voluto raccontare il clima di avvicinamento alla partita che si sta vivendo in Olanda, alla luce anche di quanto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

SKY - Di Marzio: "PSV-Napoli? La polizia ha fermato anche noi, mai vista una cosa simile" https://ift.tt/vo48dNH - X Vai su X

Gol annullato ma ammonito: cos'è successo alla fine di Torino-Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Psv-Napoli, Di Marzio: "Le forze dell'ordine a Eindhoven hanno fermato anche noi" | VIDEO - Il giornalista Sky dall'Olanda racconta il clima e l'atmosfera: "Situazione che non ho mai visto sinceramente in altre trasferte" ... Secondo napolitoday.it

Gianluca Di Marzio racconta il clima prima di PSV-Napoli: “Cose che non ci erano mai successe” - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha raccontato cos'è accaduto nelle ore precedenti alla partita di stasera in Champions tra PSV e Napoli ... Lo riporta fanpage.it

Sky, Di Marzio da Eindhoven: "Mai vista una roba del genere, sapete cosa ci hanno fatto?" - Ad Eindhoven non si respira l'aria dei grandi eventi europei: qui, nelle ultime ore, si è costruita un'atmosfera cupa, militari ... Scrive msn.com