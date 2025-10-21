Psv-Napoli Conte ritrova McTominay | Lucca ancora al centro dell' attacco

Il Napoli torna in campo in Champions League ad Eindhoven contro il Psv per mettersi alle spalle la sconfitta di sabato scorso in campionato contro il Torino.Antonio Conte ritrova Scott McTominay, che torna in campo dal primo minuto. Al centro dell'attacco, invece, non c'è Hojlund ma ancora Lucca. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

