Psv-Napoli Conte ritrova McTominay | Lucca ancora al centro dell' attacco

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli torna in campo in Champions League ad Eindhoven contro il Psv per mettersi alle spalle la sconfitta di sabato scorso in campionato contro il Torino.Antonio Conte ritrova Scott McTominay, che torna in campo dal primo minuto. Al centro dell'attacco, invece, non c'è Hojlund ma ancora Lucca. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

psv napoli conte ritrovaFormazioni ufficiali PSV-Napoli: Conte conferma Milinkovic e ritrova Buongiorno e McTominay! Bosz punta su Perisic - Formazioni PSV Napoli Champions League, le scelte dei due allenatori Bosz e Conte per la prossima partita di Uefa Champions League con le scelte dei due allenatori. Si legge su msn.com

psv napoli conte ritrovaPsv-Napoli: le formazioni ufficiali. McTominay, Lang, Meret o Milinkovic-Savic, le scelte di Conte - La scelta di Conte su McTominay, chi ha vinto il ballottaggio tra Meret e Milinkovic, le formazioni ufficiali. Scrive sport.virgilio.it

PSV-Napoli, quattro recuperi importanti per Antonio Conte: solo un titolarissimo sarà out - Dopo settimane di attesa, Alessandro Buongiorno e Matteo Politano tornano a ... Si legge su dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Psv Napoli Conte Ritrova