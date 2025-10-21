PSV–Napoli Conte punta su Lucca e avanza De Bruyne
PSV–Napoli, notte di fuoco al Philips Stadion: Conte lancia De Bruyne avanzato e punta su Lucca dal 1’ Il Philips Stadion è pronto ad accendersi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Psv-Napoli, Conte: "McTominay? Deciderà lui". Terza giornata di Champions League, il tecnico azzurro non scioglie le riserve sulle condizioni dello scozzese: "L'alternativa c'e' " - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte: “McTominay? Dipende da lui. Stiamo ritagliando un nuovo ruolo a De Bruyne” - X Vai su X
Napoli in crisi d’identità: tutti a rapporto da Conte. Nuova chance per Lucca - Azzurri subito in campo dopo la sconfitta a Torino, confronto sugli errori tattici e sulla grinta perduta. Scrive napoli.repubblica.it
Napoli, allarme Conte: “Preso Lucca per un motivo” - Il nuovo allarme di Antonio Conte: ecco la verità Una nuova svolta di calciomercato in casa Napoli dopo ... Come scrive calciomercato.it
Conte impazzisce di gioia al gol di Lucca: la corsa per abbracciarlo è irrefrenabile - Esultanza 'pazza' dell'allenatore del Napoli dopo il gol dell'attaccante italiano a soli quattro minuti dal suo ingresso in campo contro il Pisa ... Lo riporta corrieredellosport.it