PSV–Napoli Conte punta su Lucca e avanza De Bruyne

Forzazzurri.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PSVNapoli, notte di fuoco al Philips Stadion: Conte lancia De Bruyne avanzato e punta su Lucca dal 1’ Il Philips Stadion è pronto ad accendersi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

psv8211napoli conte punta luccaNapoli in crisi d’identità: tutti a rapporto da Conte. Nuova chance per Lucca - Azzurri subito in campo dopo la sconfitta a Torino, confronto sugli errori tattici e sulla grinta perduta. Scrive napoli.repubblica.it

Napoli, allarme Conte: “Preso Lucca per un motivo” - Il nuovo allarme di Antonio Conte: ecco la verità Una nuova svolta di calciomercato in casa Napoli dopo ... Come scrive calciomercato.it

Conte impazzisce di gioia al gol di Lucca: la corsa per abbracciarlo è irrefrenabile - Esultanza 'pazza' dell'allenatore del Napoli dopo il gol dell'attaccante italiano a soli quattro minuti dal suo ingresso in campo contro il Pisa ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Psv8211napoli Conte Punta Lucca