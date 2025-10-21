PSV Napoli Conte nel post partita | C’è delusione Dovremo essere bravi per invertire quella tendenza Quest’anno sarà un anno complesso

21 ott 2025

PSV Napoli, le dichiarazioni del tecnico dei partenopei Antonio Conte al termine della sfida di Champions League Si è appena conclusa al Philips Stadion di Eindhoven la sfida tra il PSV e il Napoli. Il match ha visto trionfare i padroni di casa con un netto 6-2. Al termine della gara, Antonio Conte ha rilasciato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

PSV Napoli, Conte nel post partita: «C'è delusione. Dovremo essere bravi per invertire quella tendenza. Quest'anno sarà un anno complesso»

