Psv-Napoli Conte | Dobbiamo ritrovare lo spirito dell' anno scorso e fare un bel bagno di umiltà

“Bisogna ritrovare lo spirito dell'anno scorso, quando abbiamo fatto qualcosa di straordinario andando oltre i nostri limiti. Dobbiamo fare un bel bagno di umiltà. Non è facile inserire nove calciatori nuovi, nove teste nuove. È anche sbagliato farlo, ma noi non potevamo fare altrimenti. Con la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Incubo Napoli: gli uomini di Conte prendono una goleada nella trasferta olandese Vai su Facebook

Napoli, Conte: “McTominay? Dipende da lui. Stiamo ritagliando un nuovo ruolo a De Bruyne” - X Vai su X

Napoli umiliato, Conte boccia il mercato: “Troppi nove acquisti” - Antonio Conte ha commentato a caldo il clamoroso crollo in Champions League: le dichiarazioni del tecnico del Napoli. Da calciomercato.it

Psv-Napoli 6-2, le parole di Conte: «Dobbiamo cercare l'alchimia dello scorso anno» - Disastro azzurro contro il Psv, con gli azzurri che escono sconfitti malamente dalla terza giornata di Champions League. Secondo msn.com

PSV Napoli, Conte nel post partita: «C’è delusione. Dovremo essere bravi per invertire quella tendenza. Quest’anno sarà un anno complesso» - PSV Napoli, le dichiarazioni del tecnico dei partenopei Antonio Conte al termine della sfida di Champions League Si è appena conclusa al Philips Stadion di Eindhoven la sfida tra il PSV e il Napoli. Segnala calcionews24.com