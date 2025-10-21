Archiviata la sconfitta per 1-0 fuoricasa contro il Torino di Marco Baroni, il Napoli deve subito tornare sulla retta via. Questa sera, gli azzurri, hanno subito una grande occasione contro il Psv Eindhoven, gara valida per la terza giornata di League phase della nuova Champions League 20252026. Sconfitta contro il Manchester City e vittoria contro lo Sporting Lisbona nelle prime due giornate europee del Napoli, al suo ritorno in Champions League dopo un anno di assenza, che rendono fondamentale la gara di questa sera contro gli olandesi. Antonio Conte, intanto, ha sciolto gli ultimi dubbi in casa Napoli: pronto l’esordio dal 1? per Noa Lang, che sostituirà l’infortunato Scott McTominay. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Psv-Napoli, Conte cambia ancora: pronta la mossa a sorpresa