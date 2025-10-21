Psv-Napoli Conte cambia ancora | pronta la mossa a sorpresa
Archiviata la sconfitta per 1-0 fuoricasa contro il Torino di Marco Baroni, il Napoli deve subito tornare sulla retta via. Questa sera, gli azzurri, hanno subito una grande occasione contro il Psv Eindhoven, gara valida per la terza giornata di League phase della nuova Champions League 20252026. Sconfitta contro il Manchester City e vittoria contro lo Sporting Lisbona nelle prime due giornate europee del Napoli, al suo ritorno in Champions League dopo un anno di assenza, che rendono fondamentale la gara di questa sera contro gli olandesi. Antonio Conte, intanto, ha sciolto gli ultimi dubbi in casa Napoli: pronto l’esordio dal 1? per Noa Lang, che sostituirà l’infortunato Scott McTominay. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Scopri altri approfondimenti
PSV-NAPOLI Conte recupera un big per la trasferta di Champions League. Bosz lancia tutti gli ex Serie A tra le file del PSV. Ecco le formazioni: https://bit.ly/470ikSr Vai su Facebook
Napoli, Conte: “McTominay? Dipende da lui. Stiamo ritagliando un nuovo ruolo a De Bruyne” - X Vai su X
SKY - PSV-Napoli, le scelte di Conte: fiducia a Noa Lang, cambia il modulo - C'è grande attesa a Napoli per la sfida di domani martedì ventuno ottobre tra gli azzurri e il PSV. Secondo msn.com
PSV-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: Conte in emergenza con tante assenze, le formazioni - Il Napoli torna in campo questa sera (ore 21) a Eindhoven per la partita di Champions contro il PSV. Da fanpage.it
Pagina 2 | Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato. De Bruyne cresce". Poi parla delle condizioni di McTominay - Giornata di vigilia per la squadra azzurra: parola al tecnico e a Sam Beukema, che hanno presentato la sfida di Champions League ... Da corrieredellosport.it