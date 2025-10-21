Una caviglia, quella di Scott McTominay, tiene in scacco un’intera squadra. La vigilia di PSV- Napoli è tutta appesa a un filo: la decisione finale del centrocampista scozzese, ancora in dubbio per la sfida di Champions League. Ma Antonio Conte non si fa trovare impreparato. Anzi, ha già studiato un piano B che è molto più di una semplice contromossa: è una vera e propria rivoluzione tattica, pronta a cambiare il volto e il modulo degli azzurri. “La Decisione spetta a Lui”: la Palla passa a McTominay. Conte, in conferenza stampa, è stato chiarissimo. La scelta sarà del giocatore. “Sarà il ragazzo a prendere la decisione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - PSV-Napoli, chi gioca: Noa Lang e Neres scalpitano. nuovo ruolo per De Bruyne