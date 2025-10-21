PSV-Napoli Champions League 21-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Torna Scott McTominay dal 1?
Il Napoli fa visita al PSV Eindhoven per la terza partita del girone di UEFA Champions League. I partenopei vogliono dimenticare la sconfitta in campionato sul campo del Torino e sperano di farlo con un bel successo esterno su un campo, il Philips Stadion, che non è per niente agevole. La squadra di Antonio Conte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
?PSV Napoli: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere la Champions League in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
PSV-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Psv-Napoli diretta: segui la partita di Champions League LIVE - Terza giornata della fase campionato per la squadra di Antonio Conte: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it
Psv-Napoli stasera in TV: dove vederla, caos tifosi, polemiche e l’altra partita di Champions League in chiaro - Questa sera la squadra di Antonio Conte scenderà in campo per consolidare la posizione in classifica generale. Si legge su libero.it
Napoli-Psv: dove vederla (tv e streaming), orario e le formazioni ufficiali. Out Hojlund - Il Napoli vola in Olanda per la terza giornata del "girone campionato" di Champions League contro il Psv Eindhoven. ilmessaggero.it scrive