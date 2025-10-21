PSV-Napoli Champions League 21-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Torna Scott McTominay dal 1?

Il Napoli fa visita al PSV Eindhoven per la terza partita del girone di UEFA Champions League. I partenopei vogliono dimenticare la sconfitta in campionato sul campo del Torino e sperano di farlo con un bel successo esterno su un campo, il Philips Stadion, che non è per niente agevole. La squadra di Antonio Conte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

PSV-Napoli (Champions League, 21-10-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Torna Scott McTominay dal 1?

