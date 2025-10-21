PSV-Napoli arriva la denuncia dei tifosi dopo gli arresti | interviene Tajani

Il Napoli vuole subito mettesi la sconfitta di Torino alle spalle, questa sera ha subito la possibilità di farlo con la terza giornata della League phase della Champions League 20252026. Alle 21 gli azzurri scenderanno in campo contro il Psv Eindhoven al Philips Stadion. Proprio nella notte prima del match tra Psv e Napoli, però, è andato in scena uno spiacevole episodio: arrestati circa 180 tifosi azzurri dalla polizia olandese in pieno centro ad Eindhoven, non a causa di scontri con i tifosi avversari o solo forze dell’ordine, ma solo a scopo preventivo. Le parole dei tifosi azzurri: ecco cos’è successo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

