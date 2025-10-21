Psv-Napoli ad Eindhoven arrestati ed espulsi 180 tifosi azzurri

EINDHOVEN "Arresti preventivi". La polizia di Eindhoven, per ore schierata in città in assetto anti-sommossa, è sicura che il numeroso gruppo di tifosi napoletani. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Psv-Napoli, ad Eindhoven arrestati ed espulsi 180 tifosi azzurri

180 tifosi del Napoli arresati a Eindhoven: caos prima della sfida Champions con il Psv Il Corsera precisa che la polizia ha dichiarato che non ci sono stati problemi ma sono stati «arrestati per impedire disordini» https://www.ilnapolista.it/2025/10/180-tifosi-del- - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni di Psv Eindhoven-Napoli #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Circa 180 tifosi della squadra di calcio del Napoli sono stati arrestati nei Paesi Bassi prima della partita col PSV Eindhoven - Lunedì sera circa 180 tifosi della squadra di calcio del Napoli sono stati arrestati a Eindhoven, nei Paesi Bassi, in una operazione di controllo preventivo prima della partita di Champions League con ... Riporta ilpost.it

Champions, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della gara col Psv - La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un ... Si legge su tg24.sky.it

Champions League: Circa 180 tifosi del Napoli arrestati nel centro di Eindhoven - Citando fonti di polizia locale, la stampa nederlandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati stanotte nel centro di Eindhoven. Da ansa.it