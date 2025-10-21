Psv-Napoli ad Eindhoven arrestati e poi rilasciati col foglio di via più di 180 tifosi azzurri

EINDHOVEN. Sono stati tutti rilasciati con foglio di via i circa 180 tifosi napoletani (forse persino 200) che nel corso della notte sono stati fermati nel cuore della notte dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Psv-Napoli, ad Eindhoven arrestati e poi rilasciati col foglio di via più di 180 tifosi azzurri

