Psv-Napoli ad Eindhoven arrestati e poi rilasciati col foglio di via 180 tifosi azzurri

EINDHOVEN. Sono stati tutti rilasciati con foglio di via i circa 180 tifosi napoletani (forse persino 200) che nel corso della notte sono stati fermati nel cuore della notte dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Psv-Napoli, ad Eindhoven arrestati e poi rilasciati col foglio di via 180 tifosi azzurri

