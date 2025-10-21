Psv-Napoli ad Eindhoven arrestati 180 tifosi azzurri per impedire disordini

Citando fonti di polizia locale, la stampa nederlandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Psv-Napoli, ad Eindhoven arrestati 180 tifosi azzurri «per impedire disordini»

